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15:25, 27 сентября 2024Мир

В России высказались о создании новой платформы для решения конфликта на Украине

Депутат Чепа о «Друзьях мира» : появляются голоса, призывающие к безопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Платформа «Друзья мира», создание которой планируют Китай, Индия и другие страны Глобального Юга для урегулирования украинского кризиса, может помочь заставить другие страны более внимательно отнестись к проблемам мировой безопасности, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все будет зависеть от того, услышат ли голоса тех, кто сегодня действительно хочет помочь миру и безопасности в нем, — сказал политик. — Есть заявления, которые рассчитаны только на пиар, а есть подобные китайским, которые, как я верю, действительно направлены на поддержку мира».

Чепа напомнил о призывах некоторых политиков разрешить Украине нанесение ударов вглубь территории России и заметил, что подобные опасные заявления пугают многих членов мирового сообщества.

«Не знаю, что может получиться из этой новой платформы. Но важно, что появляются выступления с инициативами поддержки мира, призывающие не относиться бездумно к проблемам безопасности на Земле», — заключил депутат.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», дабы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине. Министр отметил, что данная платформа задумана как открытая группа, которая стремится к инклюзивному диалогу.

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