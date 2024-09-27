В российском городе полицейский и его сожительница спрятали наркотики у гаража и попались

На Урале арестовали прятавших наркотики у гаража полицейского и его сожительницу

В Челябинске арестовали полицейского и его 25-летнюю сожительницу, спрятавших у гаража 44 свертка с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Кроме того, по делу назначены дополнительные судебные экспертизы. Арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По данным следствия, фигурант — участковый уполномоченный одного из районных отделов полиции Челябинска. Вместе с сожительницей он незаконно приобрел запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать. Пару задержали в момент, когда они пытались положить наркотики в тайники, расположенные у металлического гаража на одной из улиц в Ленинском районе Челябинска. В тайниках силовики обнаружили 44 свертка с наркотическим средством.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ФСБ перекрыли международные каналы поставок синтетических наркотиков четырех ОПГ.