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16:43, 27 сентября 2024Россия

В российском городе произошел взрыв в трамвае

E1.ru: в Екатеринбурге у пассажира трамвая взорвался газовый баллончик

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Екатеринбурге у 66-летнего пассажира трамвая взорвался газовый баллончик. О произошедшем сообщил портал Е1.ru.

По сведениям издания, в результате инцидента в российского городе у одного мужчины в салоне выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено. Прибывшие на место врачи диагностировали перелом надколенника, однако от госпитализации пассажир отказался.

Владелец баллончика был задержан. «В территориальный отдел был доставлен и опрошен мужчина. История не имеет отношение к криминалу», — уточнили в полиции.

До этого стало известно, что взрыв газа в жилом многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края произошел по вине двух пьяных жильцов, пытавшихся демонтировать плиту. Тогда пострадали три человека.

Ударной волной выбило верхнюю часть фасада и разрушило стены между комнатами и квартирами.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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