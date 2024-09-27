В российском городе пятилетний ребенок распорол живот во время игры во дворе

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик распорол живот во время игры во дворе дома. Об этом сообщил 78.ru.
Как выяснил телеканал, во время прогулки во дворе ребенок споткнулся и упал животом на торчащий из земли металлический уголок.
Пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области и колото-проникающую рану живота. Медики оценивают состояние дошкольника как тяжелое.
По факту случившегося организована проверка.
Ранее сообщалось, что подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурга.
14-летнего россиянина во время занятия спортом одноклассник пнул в живот. После уроков подросток пришел домой и пожаловался отцу на плохое самочувствие.