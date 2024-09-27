Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 27 сентября 2024Россия

В российском городе пятилетний ребенок распорол живот во время игры во дворе

В Петербурге пятилетний мальчик распорол живот во время игры во дворе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик распорол живот во время игры во дворе дома. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, во время прогулки во дворе ребенок споткнулся и упал животом на торчащий из земли металлический уголок.

Пострадавшего отвезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области и колото-проникающую рану живота. Медики оценивают состояние дошкольника как тяжелое.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что подросток попал в реанимацию после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурга.

14-летнего россиянина во время занятия спортом одноклассник пнул в живот. После уроков подросток пришел домой и пожаловался отцу на плохое самочувствие.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      В Европе изучат сгорание спутников в атмосфере Земли

      Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

      Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА обратился к фанатам на русском языке

      Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в октябре

      Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

      Зеленский остался в США ради встречи с Трампом

      Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Названа дата вступления в силу закона о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов

      Басилашвили вспомнил о предсказании гадалки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше