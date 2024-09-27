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15:02, 27 сентября 2024Экономика

В российском городе школьник сломал позвоночник из-за свалки у дома

В Нефтеюганске школьник сломал позвоночник из-за свалки у дома

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) школьник сломал позвоночник из-за свалки у дома. Об этом сообщила мать пострадавшего в сообществе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в конце сентября в 14-м микрорайоне российского города. «Мой ребенок возвращался из школы, обошел свалку по траве и оступился о плинтус, в результате чего упал на спину. Исход оказался печальным — перелом позвоночника. Ребенок сейчас находится в больнице», — поделилась информацией женщина. Она добавила, что намерена достать записи с камер видеонаблюдения и обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться от них компенсации расходов на реабилитацию.

Днем ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону балкон дома не выдержал веса жильца и упал с высоты пятого этажа. В результате мужчина не пострадал — он успел вовремя зайти в квартиру.

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      Полина Кислицына
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