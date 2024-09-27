В российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя

На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок

В российской Арктике — на архипелаге Земля Франца-Иосифа — впервые обнаружили тихоходок, прозванных водяными медведями. Об этом сообщил глава нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов, его заявление приводит ТАСС.

По словам Кирилова, микроскопических животных нашли в пробах, взятых на острове Земля Александры. «В этом году (...) с нами были микробиологии Российского технического университета (...) И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют "водяной медведь"», — сообщил глава нацпарка.

Известно, что тихоходки способны выживать при экстремальных нагрузках, например, при помещении в жидкий азот, температура которого составляет —195,7 градуса Цельсия, или в условиях давления, превышающего земное в 74 тысячи раз. Также тихоходки переживали выход в открытый космос и лишение воды сроком в 30 лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Арктике странных кривых рыб. Ученые считают, что аномалии могли быть вызваны состоянием окружающей среды — загрязнениями, обилием паразитов и механическими воздействиями.