69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:29, 27 сентября 202469-я параллель

В российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя

На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок

Фото: Tardigrada / Tommy / Wikimedia

В российской Арктике — на архипелаге Земля Франца-Иосифа — впервые обнаружили тихоходок, прозванных водяными медведями. Об этом сообщил глава нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов, его заявление приводит ТАСС.

По словам Кирилова, микроскопических животных нашли в пробах, взятых на острове Земля Александры. «В этом году (...) с нами были микробиологии Российского технического университета (...) И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют "водяной медведь"», — сообщил глава нацпарка.

Известно, что тихоходки способны выживать при экстремальных нагрузках, например, при помещении в жидкий азот, температура которого составляет —195,7 градуса Цельсия, или в условиях давления, превышающего земное в 74 тысячи раз. Также тихоходки переживали выход в открытый космос и лишение воды сроком в 30 лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Арктике странных кривых рыб. Ученые считают, что аномалии могли быть вызваны состоянием окружающей среды — загрязнениями, обилием паразитов и механическими воздействиями.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

      Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненный срок

      Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

      России спрогнозировали рост вывоза сжиженного газа

      Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

      Женщина сбросила 50 килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

      Пустующим домам в северных регионах нашли новое применение

      СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

      Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

      Обнаружена солнечная система с белым карликом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше