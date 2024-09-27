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09:28, 27 сентября 2024Россия

В российской пятиэтажке произошел взрыв

В Омске в пятиэтажке на улице Мира взорвался газ

В Омске в одной из квартир пятиэтажки на улице Мира произошел взрыв газа. Об этом сообщил Mash Siberia в Telegram.

Пост сопровождается кадрами, снятыми местной жительницей. На них видно, что взрыв прогремел в квартире на третьем этаже, выбив два окна и повредив балкон. Возле дома разбросаны обломки. «У соседки, короче, все стенки рухнули», — комментирует россиянка.

По информации канала, пожар после взрыва не возник. Пострадавших нет.

Ранее газ взорвался в многоквартирном доме в дагестанском городе Кизилюрт. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как из одного из окон вырывается огненное облако, вышибая занавески. В результате пострадал один человек. Квартира, где прогремел взрыв, полностью сгорела.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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