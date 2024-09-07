Взрыв газа в российском многоэтажке попал на видео

Взрыв газа в дагестанском городе Кизилюрт попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
На кадрах из одного из окон вырывается огненное облако. Взрывной волной из квартиры вышибает занавески.
По данным канала, в результате взрыва пострадал один человек, его доставили в больницу. Квартира полностью сгорела.
Ранее газ взорвался в Ленинградской области, в результате чего один человек получил сильные ожоги. Перед этим мужчина попытался просушить картофельную яму горелкой. После взрыва россиянина доставили в реанимационное отделение.