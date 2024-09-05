Россиянин попал в реанимацию в результате взрыва газа

В Ленинградской области мужчина попал в реанимацию в результате взрыва газа на его участке. Об этом сообщает 78.ru.
По его данным, мужчина на своем участке просушивал картофельную яму горелкой. В этот момент произошел взрыв — 54-летний житель Ленобласти в результате получил сильный ожог.
Подробностей о случившемся и данных о состоянии пострадавшего не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее взрыв произошел в жилом доме Новороссийска Краснодарского края. Один человек пострадал. Причиной ЧП стали эксперименты с химикатами.