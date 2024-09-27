Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Верховной Раде захотели новых выборов

Депутат Рады Фрис: среди депутатов растет число сторонников новых выборов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной Раде Украины растет число сторонников новых выборов в парламент. Об этом рассказал народный депутат парламента страны Игорь Фрис в эфире YouTube-канала «Новости Live», пишет ТАСС.

По словам парламентария, все больше людей в Раде хотят проведения новых выборов в законодательный орган Украины. «Среди тех, с кем я общаюсь [в Верховной Раде], достаточно большое число людей готовы, чтобы выборы состоялись», — заявил Фрис.

Нардеп добавил, что новые выборы принесут новых политиков и свежие идеи в государственные органы.

В 2023 году все партии Верховной Рады согласились не проводить запланированные на тот год выборы до конца конфликта на Украине.

Ранее издание The Economist сообщило о планах президента Украины Владимира Зеленского провести президентские выборы в стране в 2025 году. До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о подготовке к некому избирательному процессу в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Россиянин попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и сел на 10 лет

      Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы

      ВСУ больше 10 раз за сутки попытались прорвать границу России

      Названы находящиеся на грани развода звездные пары

      Россиянам назвали способы преумножить капитал в 2025 году

      Задержание легализовавших мигрантов по фейковым паспортам Украины россиян попало на видео

      Лукашенко рассказал о страхе оказаться в плену у искусственного интеллекта

      В Бронницах простились с Романом Мадяновым

      Атмосферу Марса обнаружили запертой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше