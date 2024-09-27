Депутат Рады Фрис: среди депутатов растет число сторонников новых выборов

В Верховной Раде Украины растет число сторонников новых выборов в парламент. Об этом рассказал народный депутат парламента страны Игорь Фрис в эфире YouTube-канала «Новости Live», пишет ТАСС.

По словам парламентария, все больше людей в Раде хотят проведения новых выборов в законодательный орган Украины. «Среди тех, с кем я общаюсь [в Верховной Раде], достаточно большое число людей готовы, чтобы выборы состоялись», — заявил Фрис.

Нардеп добавил, что новые выборы принесут новых политиков и свежие идеи в государственные органы.

В 2023 году все партии Верховной Рады согласились не проводить запланированные на тот год выборы до конца конфликта на Украине.

Ранее издание The Economist сообщило о планах президента Украины Владимира Зеленского провести президентские выборы в стране в 2025 году. До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о подготовке к некому избирательному процессу в 2025 году.

