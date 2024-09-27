Валя Карнавал снялась в откровенном наряде

22-летняя певица Валя Карнавал снялась в облегающем комбинезоне с мини-шортами

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем сером комбинезоне с мини-шортами. Предмет гардероба обнажал спину знаменитости и подчеркивал фигуру, которую она показала с разных ракурсов.

Также инфлюэнсерша надела черные сапоги на шпильках и с широкими голенищами, распустила осветленные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ранее в сентябре Валя Карнавал также похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме во время отдыха на Мальдивах.