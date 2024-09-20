Валя Карнавал похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме

22-летняя певица Валя Карнавал похвасталась фигурой в кроп-топе и микрошортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме. Видео появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница снялась в тренажерном зале во время отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой в черном кроп-топе с вырезом на груди и микрошортах со шнуровкой.

Знаменитость продемонстрировала, как занимается на беговой дорожке и выполняет упражнения с фитнес-резинкой. Кроме того, она показала крупным планом ягодицы и мышцы на ногах.

Ранее в сентябре жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова также показала фигуру в откровенной спортивной форме.