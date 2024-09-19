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11:48, 19 сентября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фигуру в мини-шортах

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала фигуру в мини-шортах и топе

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенной спортивной форме. Фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица запечатлела себя в лифте в черном костюме, который состоял из бра-топа на тонких бретелях и мини-шортов. Также она надела носки в тон и массивные кроссовки и взяла с собой белый рюкзак.

В то же время знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В августе Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.

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      Карина Черных
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