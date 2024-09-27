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10:00, 27 сентября 2024Ценности

Внешность похудевшей на «Оземпике» Опры Уинфри на фото папарацци вызвала споры в сети

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Известная американская телеведущая Опра Уинфри попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

70-летнюю знаменитость заметили во время шопинга в Лондоне, Англия. Так, на размещенных кадрах Уинфри предстала в песочном комбинезоне с коричневым кожаным поясом на талии и белых кроссовках. Ее образ дополнили небольшие серьги и золотистые солнцезащитные очки.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности похудевшей на препарате «Оземпик» телезвезды. «Я, может, что-то упускаю, но, кажется, что она выглядит так же, как и всегда», «Кажется, ничего не изменилось. Она никогда не будет стройной», «Она все еще выглядит тучной. Нужно пойти в спортзал или нанять тренера», «Похоже, она снова набрала вес. Вот что происходит, когда прекращаешь принимать "Оземпик"», «Похоже, она нашла часть сброшенных килограммов», — высказывались они.

В мае Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Телеведущая, в частности, сожалела об эпизоде, когда она привезла в студию своего ток-шоу тележку с 30 килограммами жира.

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      Мария Винар
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