Известная телеведущая извинилась за многолетнюю пропаганду диет

Американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет

Известная американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за то, что много лет пропагандировала диеты. Ее заявление прозвучало в эфире передачи на YouTube-канале компании WeightWatchers, которая предлагает услуги по снижению веса.

«Я была убежденной сторонницей диет. Я рассказывала о них на своих платформах: в своем журнале, в эфире своего ток-шоу, которое вела 25 лет, и в интернете. Я вложила в это многое. Я не могу сказать, в каком количестве программ о похудении и преображениях я участвовала», — рассказала Уинфри.

Телеведущая, в частности, извинилась за эпизод, когда она привезла в студию своего ток-шоу тележку с 67 фунтами (примерно 30,3 килограмма) жира. С помощью нее Уинфри показала, как много килограмм она потеряла, когда сидела на длительной диете, во время которой употребляла только жидкие продукты. «Я побудила зрителей морить себя голодом с помощью жидкой диеты. Я задала стандарт, которого ни я, ни кто-либо другой не могли придерживаться», — заключила она.

Ранее сообщалось о том, что Уинфри, которая похудела с помощью популярного препарата «Оземпик», показала фигуру и разозлила поклонников. Они возмутились пропагандой такого способа похудения.