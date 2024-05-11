Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:39, 11 мая 2024Ценности

Известная телеведущая извинилась за многолетнюю пропаганду диет

Американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет

Фото: C Flanigan / Globallookpress.com

Известная американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за то, что много лет пропагандировала диеты. Ее заявление прозвучало в эфире передачи на YouTube-канале компании WeightWatchers, которая предлагает услуги по снижению веса.

«Я была убежденной сторонницей диет. Я рассказывала о них на своих платформах: в своем журнале, в эфире своего ток-шоу, которое вела 25 лет, и в интернете. Я вложила в это многое. Я не могу сказать, в каком количестве программ о похудении и преображениях я участвовала», — рассказала Уинфри.

Телеведущая, в частности, извинилась за эпизод, когда она привезла в студию своего ток-шоу тележку с 67 фунтами (примерно 30,3 килограмма) жира. С помощью нее Уинфри показала, как много килограмм она потеряла, когда сидела на длительной диете, во время которой употребляла только жидкие продукты. «Я побудила зрителей морить себя голодом с помощью жидкой диеты. Я задала стандарт, которого ни я, ни кто-либо другой не могли придерживаться», — заключила она.

Ранее сообщалось о том, что Уинфри, которая похудела с помощью популярного препарата «Оземпик», показала фигуру и разозлила поклонников. Они возмутились пропагандой такого способа похудения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Украинские войска начали дистанционно минировать Авдеевку

      Лепс объяснил обучение детей за границей

      В США назвали последствия эскалации отношений НАТО и России

      Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым оценил сбои в работе промышленности

      Пушилин пообещал освобождение Часова Яра

      ВСУ обстреляли окрестности перинатального центра в Донецке

      В Литве суд отказался защитить прозванную «русско-фашисткой» учительницу

      Известная телеведущая извинилась за многолетнюю пропаганду диет

      ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше