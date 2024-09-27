Во Франции раскрыли планы Украины ударить по своим ядерным объектам и обвинить Россию

Политик Филиппо: Украина ударит по своим ядерным объектам и обвинит в этом РФ

Украина готовится ударить по своим же ядерным объектам, чтобы затем обвинить в содеянном Россию. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Существует большая вероятность того, что украинский режим в ближайшие недели нападет на [собственные] ядерные объекты с целью обвинить Россию и максимально разжечь ситуацию», — написал политик.

Ранее Филиппо, комментируя получение президентом Украины Владимиром Зеленским награды «Золотая тарелка» от Американской академии достижений, заявил, что Вашингтон в лице американских неоконсерваторов наградил Зеленского за узурпацию власти в стране.