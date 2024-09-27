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13:43, 27 сентября 2024Россия

Володин выполнил одну просьбу участников СВО

Председатель Госдумы Володин передал участникам СВО автомобиль
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Николая Панкова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Николай Панков в Telegram.

По словам Панкова, ранее разведрота 97-го полка обратилась к Володину — бойцы просили купить автомобиль, необходимый им для выполнения задач в зоне боевых действий.

После этого Володин распорядился передать солдатам автомобиль «Нива». «Именно о таком просили ребята», — подчеркнул Панков. Машину в зону боевых действий доставит российский офицер, который вернется на «Ниве» в свое подразделение из отпуска.

Ранее еще один автомобиль в зону СВО передали из Челябинской области. Toyota RAV 4 ранее принадлежала украинскому наркодилеру.

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      Алан Босиков
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