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13:18, 27 сентября 2024Мир

Возгорание аккумуляторов частично парализовало порт Лос-Анджелеса

Bloomberg: порт Лос-Анджелеса частично закроют из-за возгорания аккумуляторов

Фото: Mike Blake / Reuters

Порт Лос-Анджелеса частично закроют из-за возгорания контейнера с литиевыми аккумуляторами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пожарную службу.

«Батареи повреждены, они горят и выделяют газы (есть сообщения о взрыве одной батареи)», — заявил представитель пожарной службы.

Пожар начался после того, как на дороге перевернулся грузовик, перевозивший литиевые батареи. По данным пожарной службы, пострадавших нет.

«Этот пожар невозможно потушить, он может продолжаться до 48 часов», — говорится в заявлении Международного профсоюза портовых рабочих и работников складов.

Ранее в немецком городе Дуйсбург вспыхнул сильный пожар на заводе по производству сульфата цинка. Район инцидента заволокло густым дымом, а местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери.

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      Лина Пивоварова
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