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00:22, 11 сентября 2024Мир

Химзавод загорелся в Германии

Bild: в немецком Дуйсбурге сильный пожар вспыхнул на химзаводе компании Grillo

Фото: IMAGO / Andreas Friedrichs / Reuters

На заводе компании Grillo на заводе по производству сульфата цинка в немецком городе Дуйсбург вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила газета Bild, передает РИА Новости.

Уточняется, что район инцидента заволокло густым дымом. Местным жителям рекомендовано не открывать окна и двери. Причины ЧП на данный момент неизвестны. На месте работает большое число пожарных.

Ранее на химзаводе компании Jiangxi Qiantai New Materials в городском уезде Гуйси на юго-востоке Китая загорелось силиконовое масло, что вызвало сильный пожар. Персонал завода эвакуировали в полном составе после взрыва. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Марина Совина
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