Персонал химзавода на юго-востоке Китая эвакуировали после взрыва, никто не пострадал

Персонал химзавода компании Jiangxi Qiantai New Materials в городском уезде Гуйси на юго-востоке Китая эвакуирован в полном составе после взрыва, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси, сообщает в субботу, 1 июля, РИА Новости.

«Весь персонал [завода] и окружающие предприятия эвакуированы, в настоящий момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около 10:30 по местному времени (05:30 по Москве). Отмечается, что на заводе загорелось силиконовое масло, что вызвало сильный пожар. Его тушение в настоящее время продолжается.

О взрыве на химическом заводе в Китае стало известно ранее 1 июля. На место происшествия выехали пожарные, правоохранительные органы и спасатели.