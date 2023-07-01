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10:27, 1 июля 2023Мир

Персонал химзавода на юго-востоке Китая эвакуировали после взрыва

Персонал химзавода на юго-востоке Китая эвакуировали после взрыва, никто не пострадал

Фото: Aly Song / Reuters

Персонал химзавода компании Jiangxi Qiantai New Materials в городском уезде Гуйси на юго-востоке Китая эвакуирован в полном составе после взрыва, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси, сообщает в субботу, 1 июля, РИА Новости.

«Весь персонал [завода] и окружающие предприятия эвакуированы, в настоящий момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около 10:30 по местному времени (05:30 по Москве). Отмечается, что на заводе загорелось силиконовое масло, что вызвало сильный пожар. Его тушение в настоящее время продолжается.

О взрыве на химическом заводе в Китае стало известно ранее 1 июля. На место происшествия выехали пожарные, правоохранительные органы и спасатели.

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    Игорь Дмитров
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