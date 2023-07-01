На химзаводе на юго-востоке Китая произошел взрыв

В провинции Цзянси в Китае произошел взрыв на химзаводе Jiangxi Qiantai New Materials

Взрыв произошел на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, на которое ссылается информагентство РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 1 июля, на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials. В настоящее время информации о пострадавших нет, так как неизвестно, сколько людей могло находиться на рабочей смене в момент взрыва.

На месте происшествия сейчас работают пожарные, правоохранительные органы и спасатели. На данный момент причина взрыва еще не выяснена, ведется расследование.