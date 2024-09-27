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14:22, 27 сентября 2024Наука и техника

Возрождено вымершее дерево

Communications Biology: из древнего семени возродили вымершее дерево

Фото: Iulian Pana / Unsplash

Международная группа ботаников, агрономов и историков возродили вымершее дерево из древнего семени, найденного в пещере в Израиле. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

Семя было обнаружено в 1980-х годах в пещере Иудейской пустыни и датировано периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. Несмотря на свой возраст, оно сохранило жизнеспособность, что позволило исследователям посадить его. Спустя 14 лет после посадки дерево, названное Шеба, достигло зрелости и выросло до трех метров в высоту.

Исследователи провели анализ древесины, смолы и листьев. Они установили, что дерево относится к роду Commiphora, который включает в себя такие известные виды, как ладан и мирра. Однако точный вид дерева еще не определен, так как оно пока не цвело, что затрудняет изучение его репродуктивных характеристик.

Научные исследования показали, что дерево содержит пентациклические тритерпеноиды — вещества, способные уменьшать воспаление у человека. Также было обнаружено масло сквален, известное своими антиоксидантными свойствами и применяемое в лечении кожи.

Ученые считают, что древние жители региона, возможно, целенаправленно сажали такие деревья, что подтверждает их знания о целебных свойствах дерева. Они предполагают, что смола этого дерева могла служить лекарственным соединением «цори», которое несколько раз упоминается в Библии.

Данные исследования показывают, что Шеба относится к вымершей линии деревьев, когда-то произраставших в этом регионе. Точная причина исчезновения этих деревьев остается неизвестной, и дальнейшие исследования могут пролить свет на их биологические и исторические особенности.

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      Александр Еникеев
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