Задержание легализовавших мигрантов по фейковым паспортам Украины россиян попало на видео

СК опубликовал видео задержания подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания подозреваемых в незаконной легализации мигрантов при помощи поддельных паспортов Украины. Кадрами ведомство поделилось с «Лентой.ру».

На записи видно, как силовики выводят из подъезда мужчину и сажают его в машину. Далее демонстрируется видео допроса одного из подозреваемых, на котором он рассказывает, что оказывал помощь мигрантам и получал за это деньги. В конце появляются кадры с мужчинами, которых заводят к следователю.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из СК задержали девять организаторов канала незаконной миграции. Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.