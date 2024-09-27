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14:03, 27 сентября 2024Силовые структуры

Задержание легализовавших мигрантов по фейковым паспортам Украины россиян попало на видео

СК опубликовал видео задержания подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания подозреваемых в незаконной легализации мигрантов при помощи поддельных паспортов Украины. Кадрами ведомство поделилось с «Лентой.ру».

На записи видно, как силовики выводят из подъезда мужчину и сажают его в машину. Далее демонстрируется видео допроса одного из подозреваемых, на котором он рассказывает, что оказывал помощь мигрантам и получал за это деньги. В конце появляются кадры с мужчинами, которых заводят к следователю.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из СК задержали девять организаторов канала незаконной миграции. Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

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