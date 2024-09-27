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15:32, 27 сентября 2024Силовые структуры

Задержанный за осквернение Мемориала в российском городе иностранец объяснил свой поступок

Осквернивший Мемориал в Братске иностранец хотел проверить свои усилия
Начало событий в новости В российском городе иностранец влез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Задержанный за осквернение Мемориала Славы павших героев Великой Отечественной войны в Братске иностранец объяснил свой поступок. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным в канале, мужчина отдыхал на свадьбе у друзей. Инцидент произошел, когда гости и молодожены остановились у Мемориала для того, чтобы сделать фотографии. В этот момент задержанный залез на стелу под свист и крики танцующих возле монумента под громкую национальную музыку гостей. На допросе мужчина рассказал, что таким образом он хотел проверить свои усилия и сфотографировать молодоженов и их гостей с высоты.

По информации следственного управления Следственного комитета (СК) России по Иркутской области, инцидент произошел 24 сентября. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и других причастных. Кроме того, следователи установят правомерность пребывания на территории России всех участников свадьбы.

О том, что 34-летний иностранный специалист Аброриддин Юсупов, который залез на Мемориал Славы, стало известно днем 27 сентября.

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      Анна Габай
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