Задержанный за осквернение Мемориала в российском городе иностранец объяснил свой поступок

Осквернивший Мемориал в Братске иностранец хотел проверить свои усилия

Задержанный за осквернение Мемориала Славы павших героев Великой Отечественной войны в Братске иностранец объяснил свой поступок. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным в канале, мужчина отдыхал на свадьбе у друзей. Инцидент произошел, когда гости и молодожены остановились у Мемориала для того, чтобы сделать фотографии. В этот момент задержанный залез на стелу под свист и крики танцующих возле монумента под громкую национальную музыку гостей. На допросе мужчина рассказал, что таким образом он хотел проверить свои усилия и сфотографировать молодоженов и их гостей с высоты.

По информации следственного управления Следственного комитета (СК) России по Иркутской области, инцидент произошел 24 сентября. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и других причастных. Кроме того, следователи установят правомерность пребывания на территории России всех участников свадьбы.

О том, что 34-летний иностранный специалист Аброриддин Юсупов, который залез на Мемориал Славы, стало известно днем 27 сентября.

