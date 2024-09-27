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15:13, 27 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе иностранец влез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной

В Братске задержан иностранец, который залез на Мемориал Славы павших героев

Кадр: Telegram-канал 112

В Братске задержан 34-летний иностранный специалист Аброриддин Юсупов, который влез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о вандализме и осквернении символов воинской славы.

По данным канала, Юсупов отдыхал с друзьями в расположенном неподалеку от Мемориала сквере. В какой-то момент он решил залезть на монумент. Это увидели местные жители. Они сообщили о происходящем в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.

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      Анна Габай
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