В российском городе иностранец влез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной

В Братске задержан иностранец, который залез на Мемориал Славы павших героев

В Братске задержан 34-летний иностранный специалист Аброриддин Юсупов, который влез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о вандализме и осквернении символов воинской славы.

По данным канала, Юсупов отдыхал с друзьями в расположенном неподалеку от Мемориала сквере. В какой-то момент он решил залезть на монумент. Это увидели местные жители. Они сообщили о происходящем в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.