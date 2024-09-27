При Азербайджане в бывшей столице Карабаха остались жить 14 человек

Rfi: при Азербайджане в Степанакерте остались 14 жителей

Житель Степанакерта (столица ныне упраздненной Нагорно-Карабахской республики) рассказал подробности о послевоенной жизни в городе во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом рассказал в интервью изданию Rfi.

Местный учитель английского языка Сергей Огольцов прожил в Нагорном Карабахе 37 лет. Он этнический русский, которых в Карабахе, по его словам, немного.

После победы Азербайджана и фактического упразднения Нагорно-Карабахской республики Огольцов провел в пустом городе вместе с немногими другими оставшимися жителями восемь месяцев.

После исхода армянского населения в Степанакерте осталось 15 местных жителей. Сейчас уже 14, когда я уехал. Сергей Огольцов Местный житель Степанакерта

Пять человек, включая его, остались в своих домах. Остальные девять жили в приюте, организованном Азербайджанскими властями.

Во время визита президента Алиева пятерых жителей «вежливо просили проехать в приют и там держали до отъезда "высокого лица"», рассказывал Огольцов.

Редкие «приводы» в приют были единственным ограничением для местного жителя за восемь месяцев жизни в Карабахе при Азербайджане. Сейчас он смог оттуда выехать и поселиться в Ереване.

В 2023 году жители Степанакерта и других городов непризнанного Нагорного Карабаха массово покинули свои дома после начала военных действий со стороны Баку. Регион во времена СССР и после его распада был населен этническими армянами, но принадлежит Азербайджану по международным документам.