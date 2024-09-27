Жители российского города остались без света из-за аварии на электросетях

Жители города Фокино в Приморье остались без света из-за аварии на электросетях

Жители города Фокино в Приморском крае остались без света из-за аварии на электросетях, об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Александр Баранов.

В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии на подстанции «Промысловка», для восстановления энергоснабжения, по предварительным оценкам, им требуется около двух-трех часов. На месте работают сотрудники «Оборонэнерго», туда выехал и руководитель округа.

«Все службы делают максимум возможного для устранения текущих неполадок на подстанции Промысловка», — подчеркнул Баранов. На первом этапе подключение восстановят для жителей Фокино, после этого специалисты возобновят подачу электричества в Руднево.

Фокино и два соседних поселка городского типа, Дунай и Путятин, образуют закрытое административно-территориальное образование Фокино. Там находится одноименная база Тихоокеанского флота. Всего в городе проживает около 19,5 тысячи человек.

25 сентября отключение электричества произошло по всему городу Могоча в Забайкальском крае. В городе живет порядка 12 тысяч человек.

