Город в Забайкалье остался без электричества

Забайкальский город Могоча остался без электричества по неизвестной причине

Отключение электричества произошло по всему городу Могоча в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Могочинского округа.

«Аварийное отключение электроэнергии по всему городу Могоча. Причина устанавливается. Сроков восстановления нет», — отмечается в сообщении.

Могоча находится почти в 600 километрах от Читы. В городе в Забайкалье живет порядка 12 тысяч человек.

В августе сообщалось, что в подмосковном Подольске временно пропало электричество из-за аварии в семи котельных. Однако точное количество жителей, оставшихся без света, не было известно. В 10:42 в Telegram-канале администрации города сообщили, что электроснабжение в городе полностью восстановили.