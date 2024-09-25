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05:41, 25 сентября 2024Экономика

Город в Забайкалье остался без электричества

Забайкальский город Могоча остался без электричества по неизвестной причине

Фото: Unsplash

Отключение электричества произошло по всему городу Могоча в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Могочинского округа.

«Аварийное отключение электроэнергии по всему городу Могоча. Причина устанавливается. Сроков восстановления нет», — отмечается в сообщении.

Могоча находится почти в 600 километрах от Читы. В городе в Забайкалье живет порядка 12 тысяч человек.

В августе сообщалось, что в подмосковном Подольске временно пропало электричество из-за аварии в семи котельных. Однако точное количество жителей, оставшихся без света, не было известно. В 10:42 в Telegram-канале администрации города сообщили, что электроснабжение в городе полностью восстановили.

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      Марина Совина
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