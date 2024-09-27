Жители российского города возмутились празднованием дня независимости Таджикистана

Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана

Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана, отчет о котором предоставили местные власти в соцсетях. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

26 сентября администрация Орска опубликовала во «ВКонтакте» сообщение, согласно которому День независимости Таджикистана в Орске отметили футбольным турниром.

В комментариях под записью, которые приводит телеканал, пользователи соцсети возмутились тем, что в Орске празднуют независимость иностранного государства. Некоторые из них назвали это позором и «куколдизмом». На момент публикации материала комментарии к сообщению закрыты.

Ранее в Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка. После вызванной этим волны возмущения в России глава узбекистанского МИД Бахтиер Саидов заявил о важности придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.