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11:38, 27 сентября 2024Россия

Жители российского города возмутились празднованием дня независимости Таджикистана

Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана, отчет о котором предоставили местные власти в соцсетях. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

26 сентября администрация Орска опубликовала во «ВКонтакте» сообщение, согласно которому День независимости Таджикистана в Орске отметили футбольным турниром.

В комментариях под записью, которые приводит телеканал, пользователи соцсети возмутились тем, что в Орске празднуют независимость иностранного государства. Некоторые из них назвали это позором и «куколдизмом». На момент публикации материала комментарии к сообщению закрыты.

Ранее в Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка. После вызванной этим волны возмущения в России глава узбекистанского МИД Бахтиер Саидов заявил о важности придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.

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      Алан Босиков
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