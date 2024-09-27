Звезда «Шерлока Холмса» сыграл в фильме Marvel из-за долгов

Актер Джаред Харрис признался, что сыграл в фильме Marvel только из-за долгов

Актер Джаред Харрис, известный по ролям в сериале «Чернобыль» и фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс», признался, что принял участие в проекте Marvel потому, что ему нужны были деньги. Его слова передает портал iNews.

По словам актера, в фильме «Морбиус», который получил крайне низкие оценки критиков, он решил сниматься только из-за ипотеки.

«У меня, знаете ли, ипотека, которую нужно выплачивать. Мне кажется, такие фильмы заходят, когда в них есть юмор. Не стоит относиться к ним так, будто это [Уильям] Шекспир», — признался он.

Харрис уточнил, что иногда актерам приходится участвовать в проектах, которые им неинтересны, чтобы заработать денег.

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