28 сентября в России отмечают День работника атомной промышленности, а в мире празднуют Международный день всеобщего доступа к информации. Православные верующие сегодня вспоминают великомученика Никиту Готфского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День радиоэлектронной разведки ВМФ России
День радиоэлектронной разведки Военно-морского флота России служит напоминанием о значимости радиоэлектронных технологий в условиях ведения войны. Специалисты этой сферы играют ключевую роль в обеспечении безопасности морских границ. Их работа позволяет обнаруживать технику противника, собирать разведывательную информацию и обеспечивать надежную защиту флотских операций.
День работника атомной промышленности
Праздник, посвященный специалистам гражданской и оборонной отраслей атомной промышленности, был учрежден в 2005 году. Дата приурочена к годовщине подписания распоряжения «Об организации работ по производству урана» в 1942 году.
При этом исследования в сфере ядерной физики в СССР начались еще до Великой Отечественной войны. Начавшиеся боевые действия приостановили развитие отрасли, но узнав о планах США и Германии создать ядерное оружие, руководство страны приняло решение возобновить работу. Чуть позже, в конце 40-х в СССР начали развивать и гражданский атомный сектор.
Праздники в мире
Международный день всеобщего доступа к информации
Праздник был установлен в 2015 году по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как отмечено на сайте ООН, информация — это власть, и всеобщий доступ к ней является ключевым фактором создания здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества.
По мнению организации, информированные граждане принимают более взвешенные решения, в том числе выбирая правительство своей страны. Всеобщий доступ к информации — это право каждого человека искать, получать и распространять информацию.
Какие еще праздники отмечают в мире 28 сентября
- День Святого Вацлава и чешской государственности;
- Вceмиpный дeнь пpянoй пищeвoй пacты «Мapмaйт»;
- День охоты на призраков в США;
- День учителя на Тайване;
- День флага в Таиланде.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти великомученика Никиты Готфского
Великомученик Никита жил в IV веке на берегах Дуная. В то время христианская вера активно распространялась среди готфов, к которым принадлежал святой. Никита активно проповедовал христианскую веру среди своего народа и обратил ко Христу многих язычников.
Однако вскоре после установления христианского господства язычник Афанарих перехватил власть и начал гонения на верующих. Никиту подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в огонь. Согласно преданию, ночью после казни его тело нашли неповрежденным, вокруг был яркий свет.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября
- Попразднство Воздвижения Креста Господня;
- Обретение мощей святителя Акакия Мелитинского;
- День памяти мученика Порфирия Ефесского;
- Обретение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана;
- День памяти преподобного Филофея Мравинского;
- Праздник Новоникитской иконы Божией матери.
Приметы на 28 сентября
В народном календаре 28 сентября — день Никиты Гусятника. В это время на Руси начинали забой домашних гусей и задабривали свежим мясом Водяного. По поведению этих птиц предсказывали погоду на весь год и на ближайшее время.
- Гуси летят высоко — к большим паводкам следующей весной;
- Стоя на земле, гуси поджимают одну ногу — к холодам;
- Незамужним девушкам в этот день запрещалось смотреть на летящих гусей — чтобы не отпугнуть женихов;
- Чем веселее пройдут посиделки с гостями 28 сентября — тем удачливее будет год.
Кто родился 28 сентября
Брижит Бардо (90 лет)
Французская актриса и фотомодель, секс-символ 1950-1960-х годов прославилась благодаря ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Истина», «Презрение», «Три шага в бреду» и другим. Всего на ее счету около 50 ролей.
Стиль Бардо оказал существенное влияние на моду во всем мире: благодаря актрисе стали популярны узкие джинсы, платья в клетку «виши» и прическа «бабетта».
Хилари Дафф (37 лет)
Американская актриса, получившая мировую известность благодаря главной роли в телесериале канала Disney «Лиззи Макгуайр». Позже она снималась в картинах «Агент Коди Бэнкс», «Оптом дешевле», «История Золушки», «Суперзвезда» и других. Помимо актерской карьеры, Хилари выпустила несколько успешных музыкальных альбомов.
Кто еще родился 28 сентября
- Наоми Уоттс (56 лет) — британская актриса и продюсер;
- Марчелло Мастроянни (1924-1996) — итальянский актер;
- Дита фон Тиз (52 года) — бурлеск-артистка, фотомодель;
- Федор Емельяненко (48 лет) — российский спортсмен, боец ММА.
- Александр Цыпкин (49 лет) — российский писатель и драматург.