Алаудинов сообщил о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках

Алаудинов: мошенники представлялись бойцами «Ахмата» и обманывали россиян

Мошенники представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогую машину, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», — указал он. Вводя граждан в заблуждение, злоумышленники заработали «немало денег», добавил Алаудинов.

Он подчеркнул, что данные аферисты не имеют никакого отношения к возглавляемым им подразделениям. «Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — заключил Алаудинов.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать деньги, предлагая помочь бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги.