Бизнес внука Пугачевой оказался убыточным

Mash: рекламное агентство внука Пугачевой Дени Байсарова терпит убытки

Рекламное агентство 26-летнего внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова оказалось убыточным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Младший сын Кристины Орбакайте живет в Москве, в 2021 году он открыл собственное ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятий в Москве и Лондоне. Однако заработать ему не удалось, и за 2023 год фирма Байсарова понесла убыток в 2,2 миллиона рублей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность со старшего внука Пугачевой Никиты Преснякова, который уехал в США. Его обязали выплатить долг по оплате услуг за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирного дома.