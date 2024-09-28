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12:39, 28 сентября 2024Культура

Бизнес внука Пугачевой оказался убыточным

Mash: рекламное агентство внука Пугачевой Дени Байсарова терпит убытки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рекламное агентство 26-летнего внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова оказалось убыточным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Младший сын Кристины Орбакайте живет в Москве, в 2021 году он открыл собственное ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятий в Москве и Лондоне. Однако заработать ему не удалось, и за 2023 год фирма Байсарова понесла убыток в 2,2 миллиона рублей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность со старшего внука Пугачевой Никиты Преснякова, который уехал в США. Его обязали выплатить долг по оплате услуг за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирного дома.

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      Екатерина Подвигина
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