Суд взыскал с уехавшего из России Никиты Преснякова долг

Суд взыскал с Никиты Преснякова долг по оплате услуг за ремонт и содержание дома

Столичный суд взыскал с уехавшего в США актера и музыканта Никиты Преснякова задолженность. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Артиста обязали выплатить долг по оплате услуг за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирного дома. При этом конкретная сумма, которую взыскали с внука Аллы Пугачевой, не уточняется.

Ранее коммунальщики подали в суд на Преснякова из-за долга в 41 тысячу рублей. Сообщалось, что артист не платил за парковочное место в центре Москвы, которое использовал с октября 2019-го по сентябрь 2022 года.