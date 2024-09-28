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03:49, 28 сентября 2024Мир

Подсчитана выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

РИА Новости: США сэкономят $20 млн, поставляя ВСУ «просроченные» авиабомбы JSOW

Фото: Global Look Press

Поставка Украине управляемых авиабомб дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW) позволит США экономить около 20 миллионов долларов, следует из доклада Пентагона, пишет РИА Новости.

Как отметили эксперты, ожидается, что Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Они подсчитали выгоду от поставки Украине «просроченных» JSOW. По словам специалистов, JSOW, особенно при пуске на большой высоте, может помочь улучшить дальность поражения применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16.

При этом поставка устаревающего оружия, срок службы которого составляет 20 лет, может также помочь американской армии экономить миллионы долларов каждый год на затратах на техническое обслуживание, добавили они.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации.

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      Марина Совина
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