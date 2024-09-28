Дипломат допустил появление доказательств атак ВСУ на ЗАЭС в результате «безрассудства»

Ульянов: МАГАТЭ может получить доказательств атак ВСУ на ЗАЭС при ошибке Киева

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сможет получить доказательства атак со стороны Украины на Запорожскую АЭС в случае «безрассудства» и ошибки Киева, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сейчас же у главы МАГАТЭ нет четких доказательств, которые он бы представил международному сообществу. «Украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — сказал дипломат.

Вместе с этим Ульянов выступил с утверждением, что сам Гросси «хорошо знает, откуда исходит угроза для станции».

Ранее Рафаэль Гросси подвел итоги двухлетней миссии на ЗАЭС. Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично», а ситуация с 2022 года остается «шаткой и нестабильной».