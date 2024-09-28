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07:54, 28 сентября 2024Мир

Дочь лидера «Хезболлы» погибла при авиаударе Израиля по Бейруту

Дочь лидера «Хезболлы» погибла в результате авиаудара Израиля по Бейруту

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Дочь генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» шейха Хасана Насраллы Зайнаб погибла при авиаударе Израиля, нанесенного по югу Бейрута, сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Отмечается, что она открыто демонстрировала свою приверженность движению и его целям. По данным телеканала, в интервью 2022 года родственница лидера «Хезболлы» заявляла, что «когда ее брат стал мучеником, ее родители не проронили ни слезинки».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) ликвидировали на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила. Также был ликвидирован заместитель одного из командиров Хусейн Ахмад Исмаил. В ЦАХАЛ уточнили, что командир причастен к обстрелам Израиля ракетами класса «земля-земля».

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      Марина Совина
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