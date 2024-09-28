Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

ЦАХАЛ: командир ракетного подразделения «Хезболлы» ликвидирован на юге Ливана

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) ликвидировали на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что также был ликвидирован заместитель одного из командиров Хусейн Ахмад Исмаил. В ЦАХАЛ заявили, что командир причастен к обстрелам Израиля ракетами класса «земля-земля».

«Армия обороны Израиля продолжит операцию против террористической организации “Хезболла”, а также наносить удары и уничтожать высокопоставленных террористов “Хезболлы”», — заключили в ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города. Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

Военные также опубликовали схему указанных районов, на которой отмечены здания, которые могут использоваться движением «Хезболла» в качестве военных объектов. По их словам, необходимо держаться от этих зданий на расстоянии не менее 500 метров.

