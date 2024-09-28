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04:23, 28 сентября 2024Мир

Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

ЦАХАЛ: командир ракетного подразделения «Хезболлы» ликвидирован на юге Ливана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) ликвидировали на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что также был ликвидирован заместитель одного из командиров Хусейн Ахмад Исмаил. В ЦАХАЛ заявили, что командир причастен к обстрелам Израиля ракетами класса «земля-земля».

«Армия обороны Израиля продолжит операцию против террористической организации “Хезболла”, а также наносить удары и уничтожать высокопоставленных террористов “Хезболлы”», — заключили в ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города. Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

Военные также опубликовали схему указанных районов, на которой отмечены здания, которые могут использоваться движением «Хезболла» в качестве военных объектов. По их словам, необходимо держаться от этих зданий на расстоянии не менее 500 метров.

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      Евгений Силаев
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