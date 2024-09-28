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01:15, 28 сентября 2024Мир

Израильские самолеты нанесли два удара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

ТАСС: израильские истребители нанесли два удара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Reuters

Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли по меньшей мере два новых удара по объектам шиитского движения «Хезболла» в пригородах Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолеты выпустили ракеты по районам Эль-Лейлаки и Эль-Хадас на юго-востоке города. С места атаки в небо поднялись густые клубы дыма, были слышны сирены направляющихся через город карет скорой помощи и пожарных машин.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города. Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

Также сообщалось, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

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      Марина Совина
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