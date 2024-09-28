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02:40, 28 сентября 2024Мир

«Хезболла» назвала ложью заявление Израиля об оружиии в зданиях под ударом в Бейруте

«Хезболла» отвергла заявление об оружии в зданиях в пригороде Бейрута

Фото: Mohammed Nasser / Global Look Press

Заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что в зданиях, которые находятся под обстрелом в южном пригороде Бейрута, есть схроны оружия, является ложью, заявили в ливанском шиитском движении «Хезболла». Их слова передает РИА Новости.

«Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности«», — говорится в заявлении.

Ранее ЦАХАЛ впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города. Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

Военные также опубликовали схему указанных районов, на которой отмечены здания, которые могут использоваться движением «Хезболлах» в качестве военных объектов. По их словам, необходимо держаться от этих зданий на расстоянии не менее 500 метров.

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      Сергей Грехов
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