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14:25, 28 сентября 2024Интернет и СМИ

Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Павлом Дуровым

Ирина Болгар сообщила, что встретила Павла Дурова, будучи экспертом по йоге

Фото: Albert Gea / Reuters

Представляющаяся матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотоисторию отношений с ним и рассказала подписчикам их историю знакомства.

На фотографиях изображены, предположительно, совместные дети Болгар и Дурова. Женщина утверждает, что снимки были сделаны в 2013-2021 годах во время их совместной жизни в Петербурге, а также поездок в Швейцарию, ОАЭ и другие страны.

В посте Болгар сообщила, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года по предложению друга. Она добавила, что на тот момент не знала, как он выглядит, и перед встречей нашла его фото в интернете. Основателю Telegram ее представили как эксперта по йоге — по словам женщины, на тот момент она занималась ей более 14 лет. Объединенные общим интересом, Дуров и Болгар вскоре начали «общаться часами», однако в романтические их отношения переросли только в 2013 году после совместной поездки в Дубай. «Павел пригласил меня в Дубай провести зимние праздники с ним и большой компанией друзей и сотрудников "ВКонтакте"», — вспоминает о том путешествии Ирина.

Ранее в сентябре Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Она отметила, что считает мессенджер совместно нажитым с Дуровым имуществом.

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      Полина Кислицына
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