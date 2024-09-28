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02:48, 28 сентября 2024Мир

Американским госслужащим временно запретили выезжать из Иерусалима

Госслужащим США и их семьям временно запретили выезжать из Иерусалима

Фото: Frank Rumpenhorst / Global Look Press

Американским госслужащим и членам их семей временно запретили выезжать из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство США в Иерусалиме.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, чиновникам нельзя перемещаться по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива. Ограничение будет действовать до дальнейших распоряжений.

«Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать международный аэропорт Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

В августе посольство США в Израиле предупредило американских граждан о рисках пребывания в Израиле. Власти заявили, что они не смогут оказать помощь американцам с бронированием билетов, если их рейсы будут отменены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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