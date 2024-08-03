В США предупредили американцев о рисках пребывания в Израиле

Посольство США предупредило граждан об опасностях пребывания в Израиле

Посольство США в Израиле предупредило американских граждан о рисках пребывания в Израиле. Об этом указано в заявлении дипмиссии.

Утверждается, что посольство продолжает следить за ситуацией в Израиле на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Власти предупредили американцев о том, что они не смогут оказать им помощь с бронированием билетов, если их рейсы будут отменены из-за обострения ситуации.

«Посольство США напоминает гражданам США о постоянной необходимости проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности, поскольку инциденты, связанные с безопасностью, зачастую происходят без какого-либо предупреждения», — сообщили в дипмиссии.

Ранее пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что США не связывались с Ираном для предотвращения очередного витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На вопрос о контактах с Тегераном представитель министерства обороны США ответила, что ей «не о чем сообщить».