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01:54, 3 августа 2024Мир

В США предупредили американцев о рисках пребывания в Израиле

Посольство США предупредило граждан об опасностях пребывания в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Посольство США в Израиле предупредило американских граждан о рисках пребывания в Израиле. Об этом указано в заявлении дипмиссии.

Утверждается, что посольство продолжает следить за ситуацией в Израиле на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Власти предупредили американцев о том, что они не смогут оказать им помощь с бронированием билетов, если их рейсы будут отменены из-за обострения ситуации.

«Посольство США напоминает гражданам США о постоянной необходимости проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности, поскольку инциденты, связанные с безопасностью, зачастую происходят без какого-либо предупреждения», — сообщили в дипмиссии.

Ранее пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что США не связывались с Ираном для предотвращения очередного витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На вопрос о контактах с Тегераном представитель министерства обороны США ответила, что ей «не о чем сообщить».

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      Артём Верейкин
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