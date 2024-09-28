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12:31, 28 сентября 2024Мир

Израиль пообещал не останавливаться на ликвидации генсека «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль не остановится на ликвидации генсека «Хезболлы» Насруллы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль не остановится на ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом сообщил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, его слова передает ТАСС.

«Это не конец, это должно быть очень ясно. Есть еще больше инструментов для продвижения вперед», — пообещал глава генштаба.

Халеви подчеркнул «пиковую готовность» ЦАХАЛ на всех направлениях и добавил, что израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации Насруллы в результате удара по Бейруту.

По данным израильской армии, в момент атаки высшее руководство «Хезболлы» находилось в штаб-квартире, расположенной под жилым домом.

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      Елизавета Мытарева
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