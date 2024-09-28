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11:13, 28 сентября 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации генсека «Хезболлы»

ЦАХАЛ: генсек «Хезболлы» Насрулла ликвидирован в результате удара

Фото: Amir Cohen / Reuters

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла ликвидирован в результате ракетного удара по Бейруту. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном заявлении.

«Вчера ЦАХАЛ уничтожил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей», — утверждается в сообщении.

В израильской армии добавили, что в результате удара, помимо генсека «Хезболлы», были также ликвидированы командующий южным фронтом группировки Али Карки и другие командиры движения.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что генсек ливанского движения перестал выходить на связь после израильской атаки. При этом иранское агентство Tasnim заявило, что Насрулла не пострадал в результате массированного удара.

27 сентября израильская армия атаковала главный военный штаб «Хезболлы» в столице Ливана.

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      Елизавета Мытарева
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