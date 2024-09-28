Генсек «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильского удара

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла перестал выходить на связь после израильского удара по Бейруту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«После сильных ударов в пятницу не было немедленного подтверждения судьбы Насруллы, но источник, близкий к "Хезболле", сообщил Reuters, что с ним невозможно связаться», — утверждается в сообщении агентства.
Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что генсек ливанского движения не пострадал в результате массированного удара со стороны Израиля.
27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана.
Израильский портал Ynet отметил, что целью массированного удара мог быть Насрулла.