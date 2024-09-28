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09:46, 28 сентября 2024Мир

Генсек «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильского удара

Генсек «Хезболлы» Насрулла перестал выходить на связь после израильского удара

Фото: Bilal Jawich / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла перестал выходить на связь после израильского удара по Бейруту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«После сильных ударов в пятницу не было немедленного подтверждения судьбы Насруллы, но источник, близкий к "Хезболле", сообщил Reuters, что с ним невозможно связаться», — утверждается в сообщении агентства.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что генсек ливанского движения не пострадал в результате массированного удара со стороны Израиля.

27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана.

Израильский портал Ynet отметил, что целью массированного удара мог быть Насрулла.

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      Елизавета Мытарева
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