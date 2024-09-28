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13:17, 28 сентября 2024Экономика

К отказавшимся от эвакуации из-за урагана американцам обратились с необычной просьбой

Не эвакуировавшихся из-за урагана американцев попросили написать на руках имена

Фото: Marco Bello / Reuters

В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Элен», призвали написать на руках личные данные. По данным телеканала NBC, с такой необычной просьбой к местным жителям обратился шериф округа Тейлор на севере Флориды.

По его словам, округ, где проживает около 20 тысяч человек, окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная — четвертая категория. При этом, несмотря на объявленную обязательную эвакуацию, почти половина населения решила остаться в своих домах.

Шериф предупредил, что сейчас пытаться уехать уже поздно, поэтому жителям необходимо написать черным маркером на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы их можно было быстро опознать.

О том, что тропический шторм «Элен», обрушившийся на США, усилился до урагана, стало известно в среду, 25 сентября. Как прогнозировали специалисты, торнадо рискует стать сильнейшим за последний год, а воронка «Элен» окажется шире, чем у 90 процентов других крупных ураганов. В связи с этим вдоль берега Мексиканского залива была объявлена эвакуация.

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      Дмитрий Воронин
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