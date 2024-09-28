Лавров высказался о ликвидации Израилем лидера «Хезболлы»

Лавров назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Насраллы политическим убийством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил ликвидацию Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее политическим убийством. Он также прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, заявившего, что устранение лидера «Хезболлы» «правильным решением». «У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться», — отметил Лавров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему распорядился ликвидировать Хасана Насраллу. Он заявил, что такое решение было необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.