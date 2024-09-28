Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 28 сентября 2024Мир

Лавров высказался о ликвидации Израилем лидера «Хезболлы»

Лавров назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Насраллы политическим убийством

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил ликвидацию Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее политическим убийством. Он также прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, заявившего, что устранение лидера «Хезболлы» «правильным решением». «У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться», — отметил Лавров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему распорядился ликвидировать Хасана Насраллу. Он заявил, что такое решение было необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

      Беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в российском регионе

      Алаудинов сообщил о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках

      Лавров прокомментировал реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

      SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники

      В ООН призвали отменить право вето

      Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирном плане Китая и Бразилии

      Пенсионерка-цветочница раскрыла подробности нападения в Ульяновске

      Глава МИД Индонезии появилась на публике в подарке от Лаврова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше