Нетаньяху объяснил решение ликвидировать генсека «Хезболлы»

Нетаньяху: ликвидация Насраллы необходима для возвращения жителей Израиля домой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, почему распорядился ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По его словам, такое решение было сделано ради возвращения жителей севера Израиля в свои дома, передает ТАСС.

Он назвал устранение Насруллы необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы. «Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — заявил Нетаньяху.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации Хасана Насраллы. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. Как стало известно в течение дня, в ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.

Как утверждает президент Ирана Масуд Пезешкиан, команда ликвидировать генерального секретаря «Хезболлы» была отдана США.