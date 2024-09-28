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17:13, 28 сентября 2024Мир

В Иране заявили об отданной США команде убить Насраллу

Президент Ирана: команда убить Насраллу была отдана США
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Majid Asgarpour / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда убить генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана США. Об этом сообщает ТАСС.

«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — заявил политик.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на Насруллу, в результате которой генсека «Хезболлы» не стало. Он заявил, что Израиль «слишком слаб», чтобы нанести серьезный ущерб ливанской группировке. По его словам, атака на ее генсека продемонстрировала недальновидность израильского руководства.

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с «Хезболлой» после того, как Насрулла был ликвидирован израильским ударом по Бейруту.

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      Екатерина Кашурникова
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